كونتي: الانتصار على يوفنتوس زاد ثقتنا بأنفسنا

أكد أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان اليوم الأربعاء، أن فوز فريقه على يوفنتوس في يناير الماضي، زاد ثقة لاعبيه في قدرتهم على حصد لقب الدوري الإيطالي لكرة القدم، لأول مرة منذ 11 عاما.

وقال كونتي في المؤتمر الصحفي عشية مواجهة بارما غدا الخميس: "فزنا هذا العام على منافس حصد آخر تسعة ألقاب للدوري ونرغب في تكرار هذا الأمر".

وأضاف، "إنه أمر بالغ الأهمية لأن يوفنتوس فاز علينا ذهابا وإيابا الموسم الماضي ليفرض هيمنته"، مؤكدا أن "الانتصار على يوفنتوس زاد ثقتنا بأنفسنا. بعد عام ونصف العام معا يجب أن نتطور فرديا وجماعيا فيما يتعلق بالقوة الذهنية والنهم للفوز".

وأوضح: "تتبقى 14 مباراة ويجب أن نظهر للجميع تطورنا وهناك طريقة واحدة للقيام بذلك، الفوز بلقب الدوري. يمكننا تحسين مستوى الدقة أمام المرمى لأننا نصنع الكثير من الفرص للتسجيل... ينبغي أن نكون أكثر حسما"، حيث يعتبر وإنتر ميلان أكثر الفرق تسجيلا للأهداف في الدوري هذا الموسم برصيد 60 هدفا في 24 مباراة.

أما عن مواجهة بارما صاحب المركز الـ19 والذي لم يحقق أي انتصار في 16 مباراة في كل المسابقات، قال: "أتوقع مواجهة صعبة. تسببوا لنا في مشاكل كثيرة في السابق. حققنا انتصارا واحدا وتعادلين أمامهم منذ وصولي إلى هنا. يحتل بارما مركزا سيئا حاليا لكنه يملك الخبرة والكفاءة إضافة إلى مدرب كبير ويجب أن نتحلى بالحذر".

بينما حقق إنتر ميلان خمسة انتصارات متتالية في الدوري، ليبتعد في الصدارة بفارق أربع نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني، وبفارق سبع نقاط عن يوفنتوس حامل اللقب، وصاحب المركز الثالث.

يذكر أن أنطونيو كونتي (51 عاما) قاد يوفنتوس ثلاثة مرات متتالية للفوز بلقب بطل الدوري الإيطالي، في بداية حملة "اليوفي" لحصد تسعة ألقاب متتالية، وحصل مع إنتر ميلان على مركز الوصيف في موسمه الأول مع الفريق في العام الماضي، بفارق نقطة واحدة فقط عن فريقه السابق يوفنتوس.

المصدر: رويترز