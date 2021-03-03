أمير ماليزي يثير التكهنات بشأن رغبته بشراء فريق في "الليغا"

أثار أمير ماليزي التكهنات بشأن رغبته بشراء نادي فالنسيا المنتمي لدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم "الليغا"، بعد أن تحدث عن طموحاته في العلن.

وقال تونكو إسماعيل سلطان إبراهيم، ولي عهد ولاية جوهور الماليزية الغنية بالنفط، إن فالنسيا بحاجة إلى شخص "متعطش للنجاح"، مضيفا أنه كان مدفوعا بـ"صناعة التاريخ".

وأضاف تونكو إسماعيل (36 عاما) عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام": "أنا لست رجل أعمال. أنا أمير".

وتابع "أنا لست شخصا سأغير شعار ناديكم أو تقاليده. ما الذي يريده فالنسيا؟ أنتم بحاجة إلى شخص يعرف كرة القدم، متعطش للنجاح، شغوف ويفهم مدى أهمية فالنسيا كناد".

ويملك تونكو إسماعيل، نادي جوهور دار التعظيم الماليزي، الذي أحرز الموسم الماضي اللقب السابع له على التوالي في الدوري المحلي، وافتتح ملعب السلطان إبراهيم الذي يتسع لـ40 ألف متفرج.

وتعود ملكية فالنسيا حاليا لرجل الأعمال الملياردير بيتر ليم من سنغافورة، واستحوذت شركة "ميريتون هولدنغز" التي يرأسها ليم على الفريق الإسباني مقابل 420 مليون يورو في العام 2014، بما فيها 200 مليون يورو لتسديد ديون النادي.

إلا أن علاقة الإدارة مع الجماهير تراجعت بعد سوء النتائج على أرض الملعب ما ترك الباب مفتوحا أمام تغييرات خلف الكواليس.

وحقق فالنسيا لقب "الليغا" مرتين في مطلع الألفية الثالثة وتحديدا عامي 2002 و2004، ولقب كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حاليا) عام 2004، إضافة إلى بلوغه نهائي دوري أبطال أوروبا عامي 2000 و2001، ويقبع حاليا في المركز الـ14 في الدوري الإسباني على بعد 5 نقاط فقط من منطقة الهبوط.

المصدر: أ ف ب