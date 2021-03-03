كولومبيا تسمح بحضور الجماهير في كوبا أمريكا

كشف وزير الرياضة الكولومبي، إرنستو لوسينا، أن بلاده وهي إحدى دولتين إلى جانب الأرجنتين ستستضيف كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم، ستسمح بحضور جماهيري بنسبة 30 بالمئة من سعة الملاعب.

وقال لوسينا لراديو "كاراكول" المحلي: "لا معنى لإقامة كوبا أمريكا من دون جمهور. نحن بصدد العمل على البروتوكول الصحي للسماح بنسبة 30 بالمئة من سعة الملاعب".

وقد ترتفع هذه النسبة إذا سارت خطة كولومبيا في التلقيح ضد فيروس كورونا بحسب البرنامج الموضوع لها وفي حال تراجعت نسبة الإصابات.

وحتى يومنا، تلقى 149 ألف شخص جرعة اللقاح من أصل 35 مليون نسمة من سكان كولومبيا.

وتقام كوبا أمريكا التي تأجلت من العام الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا، في الفترة من 11 يونيو إلى العاشر من يوليو المقبلين، وهي المرة الأولى التي ستقام فيها البطولة في دولتين.

المصدر: أ ف ب