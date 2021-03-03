سانشو يقود دورتموند إلى نصف نهائي كأس ألمانيا

تأهل بوروسيا دورتموند إلى نصف نهائي كأس ألمانيا لكرة القدم، بفوزه على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، بهدف دون رد، أمس الثلاثاء، ضمن منافسات دور الثمانية.

ويدين دورتموند بالفضل في هذا الفوز والتأهل، لجناحه الإنجليزي جادون سانشو، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

وشهد اللقاء تعرض بوروسيا دورتموند لضربة موجعة، بإصابة مدافعه الأيسر الدولي البرتغالي رافائيل غيريرو عند محاولته إبعاد كرة من أمام مهاجم مونشنغلادباخ، الفرنسي ماركوس تورام أمام المرمى، كما طرد الحكم لاعب خط وسط دورتموند، الألماني محمود داوود، في الدقيقة 90.

المصدر: RT