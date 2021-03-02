بالفيديو.. هدف الجزائري رياض محرز في مرمى وولفرهامبتون

واصل فريق مانشستر سيتي سلسلة انتصاراته على حساب ضيفه وولفرهامبتون (4-1)، في المباراة التي جرت بينهما يوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء هدف أصحاب الأرض الأول بـ"نيران صديقة" سجله اللاعب البلجيكي لياندير ديندونكير خطأ في مرماه، عند الدقيقة 15، ووقع المهاجم البرازيلي غابريل جيسوس على هدفين في الدقيقتين (80 و90)، وتخللهما هدف زميله الجزائري رياض محرز في الدقيقة الأخيرة.

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بينما سجل اللاعب كونور كوادي هدف وولفرهامبتون الوحيد، في الدقيقة 61، من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "الاتحاد".

وابتعد مانشستر سيتي في صدارة الدوري برصيد 65 نقطة، بفارق 15 نقطة عن وصيفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد، الذي سيحل ضيفا على كريستال بالاس، مساء يوم الأربعاء.

بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 34 نقطة، ويحتل المركز الثاني عشر، بانتظار نتائج بقية مباريات هذه الجولة.

المصدر: RT