تعرض الأسترالي دين ماكسويل لإصابة بالغة في الساق خلال نزاله أمام مواطنه راندال رايمنت، ضمن دورة "Urban Fight Night 24" التي أقيمت في مدينة سيدني الأسترالية.

وتلقى ماكسويل عدة ضربات قوية في ساقه أدت إلى التواء في الكاحل وسقط على أرض الحلبة، وأشار بيده إلى عدم إمكانه متابعة المواجهة.

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وقال مقاتل اتحاد "UFC" للفنون القتالية "MMA" السابق، سومان موختاريان، والمروج للبطولات الآن، إن ماكسويل يعاني من كسر في الساق، ويحتاج إلى عملية جراحية بتركيب صفيحة، لن يتمكن المقاتل من المشي لمدة ثلاثة أشهر.

وحقق راندال رايمنت (34 عاما) بذلك انتصاره الحادي عشر، في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل ثلاث هزائم.

في المقابل، تعرض دين ماكسويل للخسارة الأولى في مسيرته الاحترافية، مقابل انتصارين.

يمكن مشاهدة الفيديو عبر الرابط التالي ولكن ليس لأصحاب القلوب الضعيفة: مشهد ليس للقلوب الضعيفة.. مقاتل يتعرض لإصابة خطيرة!.

المصدر: وكالات