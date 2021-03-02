العثور على بطل الفروسية في أولمبياد 1980 ميتا

أعلن الاتحاد الروسي للفروسية، اليوم الاثنين، العثور على جثة البطل الأولمبي الروسي في رياضة الفروسية، ألكسندر بلينوف، ميتا، وذلك وفقا لوكالة "نوفوستي".

وجاء في بيان الاتحاد الروسي: "لقد جرى البحث عن ألكسندر بلينوف منذ 9 فبراير الماضي. في ذلك اليوم، لم يصل إلى الاسطبلات بالقرب من قرية أندريفسكوي. في اليوم التالي اتصلوا به، ولكن بعد فترة خرج الهاتف عن التغطية. وتم اليوم العثور على جثة ألكسندر إيفانوفيتش، ولكن لا توجد معلومات إضافية عما حدث".

يذكر أن ألكسندر بلينوف أحرز الميدالية الذهبية في منافسات الفرق مع منتخب روسيا، في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1980 التي استضافتها موسكو، إضافة إلى الميدالية الفضية في منافسات الفردي.

المصدر: RT