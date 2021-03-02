إدارة المصري تطالب الجهاز الفني بتجميد العراقي

منح مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي، لاعبه كريم العراقي، مدة 48 ساعة من أجل الموافقه على تجديد عقده طبقا للصيغة التعاقدية التي وضعها المجلس أو تجميده حتى نهاية الموسم حال الرفض.

وأشارت تقارير صحفية محلية إلى أن كريم العراقي رفض التعاقد مع المصري خلال الفترة الماضية، مطالبا بتعديل عقده السنوي ومساواته بلاعبي الفئة الأولى، خاصة أنه يمتلك بعض العروض الخارجية ويرفض اللعب بمصر إلا للنادي المصري.

ورغم موافقة اللاعب في وقت سابق على التوقيع في السنة الأولى طبقا لالتزامات مع الحصول على وعد مباشر بتعديل عقده في السنة الثانية، إلا أن مجلس إدارة المصري رفض ضغوط اللاعب، وطلب من علي ماهر المدير الفني للفريق تجميده والاعتماد على علاء عطا.

وتضاربت التصريحات بين مجلس إدارة المصري البورسعيدي ووكيل أعمال لاعبه كريم العراقي، بشأن تمرد ظهيره الأيمن وفقدانه للذاكرة لمدة 3 أيام.

وأكد مدير أعمال كريم العراقي، التابعي فاروق، أن اللاعب لا يتمرد، مشيرا إلى أن النادي يرغب في بيعه إلى فريق "بيراميدز".

وأضاف التابعي في تصريحات صحفية: "كريم العراقي ليس متمردا، اللاعب لديه هدف ويرغب في الاحتراف الخارجي، واتفقنا مع الإدارة في أكثر من جلسة على ذلك الأمر".

وأردف: "اللاعب اشتكى من الإصابة قبل مباراة البنك الأهلي، وهو يتدرب بشكل طبيعي وتحت أمر النادي ويرحب بالتوقيع على بياض، لكنه طالب النادي بمعاملته كفئة أولى لتجديد عقده".

وأكمل: "اللاعب تعرض لحادث مع بعض زملائه في المصري البورسعيدي، وفقد الذاكرة لمدة ثلاثة أيام، والمصري قرر معاقبته رغم أنه اشتكى من الإصابة قبل مباراة البنك الأهلي".

ومن جانبه، رد عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عدنان حلبية، على تصريحات مدير أعمال اللاعب قائلا: "كريم العراقي كان مستبعدا مع لاعبين آخرين، ولم يحصل على إذن المدرب لمغادرة الملعب في لقاء البنك الأهلي".

وأضاف: "كريم العراقي غادر بالسيارة دون إخطار مديره الفني، وعرض حياته وزملائه للخطر بسبب حادث سير، وسنطبق لائحة العقوبات بعد هذا التجاوز".

وأكد: "لم يحدث أن الإدارة طلبت من اللاعب الانتقال لبيراميدز، بيراميدز لم يطلب ضم كريم العراقي ولم نتلق أي عروض خارجية لضمه".

وأوضح: "كيف نتفق مع بيراميدز على انتقال كريم العراقي إلى الفريق ونحن نرغب في تجديد عقده؟".

وأكمل حلبية: "حدد اللاعب جلسة للتجديد ووافقنا على وضعه ضمن الفئة الأولى وأبلغناه بالراتب الذي سيحصل عليه".

المصدر: مواقع مصرية