غوارديولا يحذر لاعبيه من "الشعور بالرضا" ويهددهم بالاستبعاد

حذر مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، لاعبيه من الشعور بالرضا عن النفس، وقال إنه سيستبعد أي لاعب من التشكيلة يعتقد أن الصراع قد انتهى على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال غوارديولا "نحن نفوز ونحقق النتائج لكن يجب أن أطالب اللاعبين بالمزيد وأبلغهم بأن بوسعهم اللعب بشكل أفضل.. إذا شعرت أن أي شخص يعتقد أن المهمة قد انتهت، أو شعر بمدى قوته، فهذا الشخص لن يلعب".

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وأضاف "حامل لقب الدوري الإنجليزي هو ليفربول وليس نحن. حتى نحقق ذلك فإننا لا نزال نحتاج إلى الفوز في ثماني أو تسع أو عشر مباريات وهذا رقم كبير من المباريات".

وفاز "السيتي" في 20 مباراة متتالية في كل المسابقات، ويتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه، ويملك 62 نقطة من 26 مباراة.

ولم يخسر "السيتي" في آخر 27 مباراة، وسيعادل أطول مسيرة له دون هزيمة، إذا تجنب التعثر أمام ولفرهامبتون في مباراة ستجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، لحساب الأسبوع الـ29 من الدوري الإنجليزي.

المصدر: رويترز