الملاكم الليبي الزناد يدعو جماهيره لمؤازرته في نزاله ضد "المدمر"

يخوض بطل الملاكمة الليبي، مالك الزناد، نزالا قويا ضد متحديه البلجيكي تيمور نيكارخويف، المنحدر من جمهورية الشيشيان الروسية، يوم 28 مارس المقبل، في بلجيكا.

وطلب مالك الزناد من الجمهور الليبي دعمه وتشجيعه، مؤكدا أنه سيطيح بخصمه الملقب بـ"المدمر" هذه المرة من أجل جمهوره.

تم تحديد الخصم لمبارة الملاكم مالك الزناد القادمة والتي ستكون بإذن الله يوم 28/3/2021 وهو الملاكم الروسي صاحب تصنيف 77... Опубликовано ‎Malik Zinad boxing مالك الزناد‎ Пятница, 26 февраля 2021 г.

وكان آخر ظهور للملاكم الليبي في نهاية يوليو الماضي، عندما أسقط خصمه التشيكي، أوندريج رادو، بالضربة الفنية القاضية في الجولة السابعة من النزال الذي احتضنته صالة كريستال في مالطا.

وحقق مالك الزناد (27 عاما)، والمصنف 90 عالميا، 16 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، منها 15 بالضربة القاضية، من دون أن يتعرض لأي هزيمة.

بينما حقق تيمور نيكارخويف (27 عاما)، والمصنف 77 عالميا، 22 انتصارا خلال مسيرته الاحترافية، منها 15 بالضربة القاضية، مقابل ثلاث هزائم.

المصدر: وكالات