هل تغاضى الحكم عن احتساب ركلة جزاء ضد ريال مدريد في مباراة سوسييداد؟ (فيديو)

شهدت مباراة ريال مدريد وريال سوسييداد، في ختام المرحلة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم، جدلا تحكيميا، بعدما رفض الحكم خيسوس مانزانو، احتساب ركلة جزاء للفريق الباسكي.

ففي الدقيقة السادسة من اللقاء، انسل الظهير الأيسر لنادي سوسييداد، ناتشو مونريال داخل منطقة جزاء ريال مدريد، فحاول متوسط ميدان الأخير، كاسيميرو إيقافه، لكن اللاعب البرازيلي تجاهل الكرة وانتهي به الأمر إلى ضرب لاعب ريال سوسييداد.

No es penalti.... Roja a monreal por no evitar la pierna de Casemiro pic.twitter.com/c6uFc5REXM — Pablo (@JPablo433) March 1, 2021

واحتج بعدها لاعبو سوسييداد وطالبوا باحتساب ركلة جزاء لصالحهم، لكن الحكم مانزانو لم يستجب لهم، كما أن حكام الفيديو لم يتدخلوا ولم يبلغوا حكم الساحة بضرورة مراجعة اللعبة.

Penalti de Casemiro a Monreal no señalado, min 6. VARdebebas



Vía: @Zona_Blaugranapic.twitter.com/yVN6LnEfzh — ZB (@ZB_media_08) March 1, 2021

وفي تعليقه على اللقطة، قال الخبير التحكيمي الإسباني، إيتورالدي غونزاليس، في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو"، إن كاسيميرو أخطأ في كرة مشتركة مع ناتشو مونريال داخل منطقة جزاء ريال مدريد.

وأوضح غونزاليس، أن كاسيميرو ضرب مونريال داخل منطقة الجزاء بدلا من الكرة.

وأكمل: "التدخل كان يستدعي احتساب ركلة جزاء ضد الريال".

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

المصدر: "موندو ديبورتيفو"