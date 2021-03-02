كلوب يتوقع عودة 3 لاعبين لقائمة ليفربول في مواجهة تشيلسي المرتقبة

يتوقع مدرب ليفربول، يورغن كلوب، أن يعود لاعب الوسط فابينيو، والحارس أليسون لقائمة الفريق لمواجهة تشيلسي بعد غد الخميس، في حين يأمل في إمكانية لحاق الجناح ديوغو جوتا بالمباراة.

وردا على سؤال عما إذا كان الثلاثي سيعود إلى مباراة تشيلسي ضمن منافسات المرحلة الـ29 من الدوري الإنجليزي، قال كلوب: "أليسون وفابينيو، أنا متأكد من أنهما سيكونان متاحين".

وأضاف: "أما ديوغو، فكان معنا في الفندق، لكنه أصبح مريضا بين عشية وضحاها واضطررنا إلى إعادته إلى المنزل. من الواضح أن الأمر يعتمد على مدى سرعة تعافيه".

وأكمل المدرب الألماني: "لقد كان ديوغو في الفريق وكما قلت من قبل، فقد تدرب مع الفريق وبدا كل شيء جيدا حقا ولكن للأسف أصيب بالمرض بين عشية وضحاها. أعتقد أنه سيكون متاحا، لكنني لا أعرف".

وخاض فابينيو التدريبات الكاملة أمس الاثنين، بعد إصابة عضلية أبعدته عن مباريات ليفربول الأربع الأخيرة، بينما غاب أليسون عن المباراة الأخيرة التي فاز فيها "الريدز" 2-0 على شيفيلد يونايتد يوم الأحد الماضي، لأسباب شخصية بعد وفاة والده في وقت سابق من هذا الأسبوع.

في حين تم إدراج جوتا في قائمة ليفربول للمرة الأولى منذ تعرضه لإصابة في الركبة في التاسع من ديسمبر الماضي.

ويتطلع نادي ليفربول لتحقيق فوزه الثاني على التوالي في الدوري الإنجليزي من خلال الإطاحة بتشيلسي، للارتقاء في الترتيب، حيث يحتل "الريدز" حاليا المركز السادس برصيد 43 نقطة، ويتخلف بفارق 19 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

المصدر: liverpoolfc.com