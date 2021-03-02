فقد الذاكرة لمدة 3 أيام.. أزمة كبيرة بين لاعب مصري وفريقه

يعيش المصري البورسعيدي على وقع أزمة كبيرة، بعد تضارب التصريحات بين مجلس الإدارة ووكيل أعمال كريم العراقي، نجم الفريق الأول لكرة القدم، بشأن تمرد اللاعب وفقدانه للذاكرة لمدة 3 أيام.

وأكد التابعي فاروق، مدير أعمال كريم العراقي، أن اللاعب لا يتمرد، مشيرا إلى أن النادي يرغب في بيعه إلى بيراميدز.

وأضاف التابعي في تصريحات صحفية: "كريم العراقي ليس متمردا، اللاعب لديه هدف ويرغب في الاحتراف الخارجي، واتفقنا مع الإدارة في أكثر من جلسة على ذلك الأمر".

وأردف: "اللاعب اشتكى من الإصابة قبل مباراة البنك الأهلي، وهو يتدرب بشكل طبيعي وتحت أمر النادي ويرحب بالتوقيع على بياض، لكنه طالب النادي بمعاملته كفئة أولى لتجديد عقده".

وأكمل: "اللاعب تعرض لحادث مع بعض زملائه في المصري البورسعيدي، وفقد الذاكرة لمدة ثلاثة أيام، والمصري قرر معاقبته رغم أنه اشتكى من الإصابة قبل مباراة البنك الأهلي".

ومن جانبه، رد عضو مجلس إدارة المصري البورسعيدي، عدنان حلبية، على تصريحات مدير أعمال اللاعب قائلا: "كريم العراقي كان مستبعدا مع لاعبين آخرين، ولم يحصل على إذن المدرب لمغادرة الملعب في لقاء البنك الأهلي".

وأضاف: "كريم العراقي غادر بالسيارة دون إخطار مديره الفني، وعرض حياته وزملائه للخطر بسبب حادث سير، وسنطبق لائحة العقوبات بعد هذا التجاوز".

وأكد: "لم يحدث أن الإدارة طلبت من اللاعب الانتقال لبيراميدز، بيراميدز لم يطلب ضم كريم العراقي ولم نتلق أي عروض خارجية لضمه".

وواصل: "كيف نتفق مع بيراميدز على انتقال كريم العراقي إلى الفريق ونحن نرغب في تجديد عقده؟".

وأكمل حلبية: "حدد اللاعب جلسة للتجديد ووافقنا على وضعه ضمن الفئة الأولى وأبلغناه بالراتب الذي سيحصل عليه".

المصدر: صدى البلد + المصريون