مستبعدا مانشستر سيتي.. غوارديولا يحدد أفضل فريق في العالم وفي إنجلترا (فيديو)

أكد المدير الفني لمانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، أن بايرن ميونخ الألماني هو أفضل فريق في العالم حاليا.

وسئل غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه أمام وولفرهامبتون، المقررة مساء اليوم الثلاثاء لحساب الجولة الـ29 من الدوري الإنجليزي، حول ما إذا كان مانشستر سيتي هو أفضل فريق في أوروبا حاليا، فأجاب: "أفضل فريق في أوروبا وفي العالم، هو بايرن ميونخ، لأنه فاز بكل شيء في الموسم الماضي (حقق سداسية تاريخية)، إنه الأفضل بكل تأكيد".

" بايرن ميونيخ هو الفريق الافضل في العالم و في اوروبا، ليفربول هو الفريق الافضل في انجلترا "



- بيب يختار الافضل ويشرح اسباب ذلك 🙄 pic.twitter.com/Buu8hIFo3m — E P L W O R L D (@EPLworld) March 2, 2021

وأضاف: "في إنجلترا، الأفضل هم ليفربول لأنهم أبطال الدوري المحلي، إذا كنت تريد الفوز باللقب، عليك العمل بكل جدية لتحقيق ذلك".

وختم: "ليس هناك بطل في شهر مارس (في إشارة إلى أن فريقه لن يضمن التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مبكرا)، علينا مواصلة العمل بشكل جيد من أجل التتويج، لكن لا يمكننا إنكار الماضي، كانت الأشهر الأخيرة استثنائية من حيث النتائج".

وحقق مانشستر سيتي نتائج مبهرة في الأسابيع القليلة الماضية، مكنته من الانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي بفارق 12 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر يونايتد، وذلك بعد انقضاء 26 جولة من المسابقة.

المصدر: وكالات