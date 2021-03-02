أول قرار من مدرب الزمالك بعد تعادل فريقه المخيب مع وادي دجلة

قرر المدير الفني لنادي الزمالك، البرتغالي باتشيكو، حرمان لاعبي فريقه من الراحة بعد التعادل السلبي مع وادى دجلة، أمس الاثنين، في الأسبوع الـ14 من الدوري المصري لكرة القدم.

وارتأى باتشيكو، أن تستمر التدريبات بشكل طبيعي دون راحة بداية من اليوم الثلاثاء.

ورغم التعادل المخيب مع وادي دجلة، فما زال الزمالك يتصدر ترتيب الدوري المصري برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن وصيفه وغريمه الأهلي، ولكن الأخير يملك في جعبته 3 مباريات مؤجلة.

ويستعد الزمالك لخوض مواجهة نارية يوم السبت المقبل ضد مضيفه الترجي التونسي، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة في مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

المصدر: zamalektoday.com