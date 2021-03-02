إيفرتون يهزم ساوثهامبتون وينعش حظوظه الأوروبية

أنعش فريق إيفرتون حظوظه في حجز أحد المقاعد المؤهلة إلى المسابقات الأوروبية، بفوزه على ضيفه ساوثهامبتون 1-0، في مباراة أقيمت أمس الاثنين، في ختام المرحلة الـ26 من الدوري الإنجليزي.

ويدين إيفرتون بالفضل في هذا الفوز، لجناحه البرازيلي ريشارليسون، الذي سجل الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة التاسعة.

وارتقى إيفرتون إلى المركز السابع في الدوري متساويا مع ليفربول ولكل منهما 43 نقطة، وتتبقى له مباراة إضافية، وما زال يطارد المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية في الموسم المقبل، بينما بقي ساوثهامبتون في المركز الـ14، برصيد 30 نقطة، وبات على بعد 7 نقاط فقط من منطقة الهبوط.

المصدر: RT