سجلوا ضربة جزاء بعد انتهاء المباراة! كيف ذلك؟

شهدت مباراة الجولة الـ18 من الدوري الدنماركي لكرة القدم، بين فريق كوبنهاغن وضيفه أوروس، تنفيذ ضربة جزاء بعد أن أطلق حكم المباراة صافرة نهاية المواجهة.

حصل فريق كوبنهاغن، الذي كان متأخرا بهدفين مقابل ثلاثة، على ركلة ركنية في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا عن الضائع، لم تسفر عن شيء وأطلق حكم المباراة صافرة النهاية، ليحتفل لاعبو أوروس بالفوز.

ولكن فرحة الضيوف لم تكتمل فقد تلقى الحكم توجيهات بوجود لمسة يد على أحد مدافعي فريق أوروس، وبعد اللجوء إلى تقنية الفيديو "VAR" احتسب ضربة جزاء ترجمهما المهاجم جوناس ويند إلى هدف التعادل لأصحاب الأرض، وسط احتجاج لاعبي الخصم.

В Дании забили пенальти после окончания матча



«Копенгаген» дома проигрывал «Орхусу» 2:3. После финального свистка арбитру подсказали, что защитник гостей сыграл рукой



Судья отменил окончание матча и указал на точку. Игрок «Копенгагена» сравнял счет



📷 инстаграм «Копенгагена» pic.twitter.com/7y05y81hIC — Матч ТВ (@MatchTV) March 1, 2021

واكتفى فريق أوروس بنقطة واحدة، ورفع رصيده إلى 33 نقطة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري، بفارق نقطتين عن كوبنهاغن، صاحب المركز الرابع.

بينما يتصدر ميتييلاند الدوري برصيد 39 نقطة، ويليه بوندبي في المركز الثاني برصيد 36 نقطة.

المصدر: "MatchTV"