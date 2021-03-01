غوارديولا يعلن انتقال لاعب مانشستر سيتي إلى برشلونة

أعلن مدرب فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، الإسباني بيب غوارديولا، أن لاعبه، إيريك غارسيا، سيعود إلى برشلونة خلال الصيف المقبل.

ونقلت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن غوارديولا تصريحات اليوم الاثنين، قال فيها: "سيعود المدافع البالغ من العمر 20 عاما ويوقع عقدا جديدا مع برشلونة حتى 2026".

يذكر أن غارسيا انضم إلى صفوف مانشستر سيتي صيف عام 2017 قادما من برشلونة، وينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري، ولم يشارك اللاعب هذا الموسم كثيرا مع متصدر الدوري الإنجليزي، إذ شارك في 9 مباريات مع السيتي في جميع البطولات.

المصدر: وكالات