الروسي لوغينوف يتوج بذهبية سباق التعرج المتوازي (فيديو)

فاز الروسي دميتري لوغينوف بالميدالية الذهبية في سباق التعرج العملاق المتوازي، وذلك في بطولة كأس العالم للتزلج على الألواح "السنوبورد"، المقامة في مدينة روجلا السلوفينية.

وتمكن لوغينوف من انتزاع المركز الأول من الإيطالي رولاند فيشنالر، البالغ من العمر 40 عاما، في السباق الأخير، بتفوقه عليه بفارق (0.01) ثانية.

Логинов стал трехкратным чемпионом мира по сноуборду 💪💪💪



В фантастическом финале Дмитрий опередил итальянца всего на одну сотую 😱



Вот это да 👏 pic.twitter.com/EiKVoOF19G — Матч ТВ (@MatchTV) March 1, 2021

يذكر أن دميتري لوغينوف، البالغ من العمر 21 عاما، أحرز الميدالية الذهبية الثالثة له في بطولة العالم، خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، وذلك بعد إحرازه ذهبيتي سباقي المتوازي، والتعرج العملاق المتوازي، خلال بطولة العام في عام 2019.

المصدر: RT