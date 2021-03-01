شاهد.. لاعب مانشستر سيتي يستعرض مهاراته بمداعبة الكرة

استعرض الأوكراني أوليكساندر زينشينكو، لاعب فريق مانشستر سيتي، متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريمير ليغ"، مهاراته الكروية استعدادا للمباراة.

ويظهر أوليكساندر زينشينكو (24 عاما) في مقطع فيديو، نشر الحساب الرسمي لمانشستر سيتي، على موقع "إنستغرام"، وهو يداعب الكرة بمهارة عالية.

ويتربع مانشستر سيتي على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 62 نقطة، مبتعدا بفارق 12 نقطة عن أقرب ملاحقيه جاره وغريمه اللدود مانشستر يونايتد.

وينافس مانشستر سيتي بقوة على جميع الألقاب الأخرى، حيث وصل إلى المباراة النهائية لمسابقة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، حيث سيواجه توتنهام هوتسبير، يوم 25 أبريل المقابل.

وبلغ الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، ويواجه فريق إيفرتون، يوم 20 مارس الجارس.

كما أصبح الفريق الإنجليزي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، قاب قوسين أو أدنى من بلوغ الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، بعد فوزه خارج أرضه على منافسه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني (2-0)، يوم الأربعاء الماضي.

المصدر: "MatchTV"