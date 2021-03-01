الشرطة الكتالونية تعتقل رئيس برشلونة السابق بارتوميو

ألقي القبض على الرئيس السابق لنادي برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، في إطار عمليات البحث التي أجريت صباح اليوم، في مكاتب النادي في إطار القضية التي تعرف إعلاميا بـ "فضيحة "بارساغيت".

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن الشرطة الكتالونية، اعتقلت بارتوميو مع ثلاثة من أعضاء مجلس إداراته الآخرين، وهم أوسكار جراو، المدير العام للنادي، ورومان جوميز بونتي، مدير الخدمات القانونية، وخاومي ماسفرير، مستشار الرئيس السابق.

وبحسب المصدر، فقد قامت شرطة كتالونيا بالقبض على بارتوميو في منزله، من أجل التحقيق معه في قضايا فساد خلال فترة توليه رئاسة برشلونة بين العامين 2014 و2020.

المصدر: "آس"