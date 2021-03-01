لابورتا يستقر على مدرب في الدوري الإنجليزي لخلافة كومان

كشفت تقارير إعلامية إسبانية، أبرز خيار يفكر فيه خوان لابورتا، المرشح لرئاسة نادي برشلونة لكرة القدم، في حال تقرر رحيل المدير الفني الحالي لـ"البارسا"، الهولندي رونالد كومان.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، أن لابورتا يفكر في تعيين الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي يشرف حاليا على أرسنال، مدربا لبرشلونة إذا غادر كومان ملعب "كامب نو".

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وأضافت أن لابورتا، متفطن جدا لتطور أرتيتا مع "العانرز"، بعدما بدأ مسيرته التدريبية كمساعد للمدرب الأسطوري لبرشلونة، بيب غوارديولا، في مانشستر سيتي.

وتسلم أرتيتا قيادة أرسنال، في ديسمبر 2019، ووقع بعد ذلك عقدا لمدة 3 مواسم ونصف، حتى صيف 2023.

وستجري انتخابات رئيس نادي برشلونة يوم الأحد المقبل، حيث سيتنافس 3 مرشحين على مقعد الرئيس، وهم لابورتا، وفيكتور فونت، وتوني فريسكا.

تجدر الإشارة إلى أن لابورتا، سبق له تولي رئاسة نادي برشلونة بين العامين 2003 و2010، وحينها حقق الفريق الكتالوني نتائج مذهلة.

المصدر: وكالات