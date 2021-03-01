لوكاكو يشدد الخناق على رونالدو في صراع الهدافين

اشتدت المنافسة بين مهاجم يوفنتوس، كريستيانو رونالدو، ونجم إنتر ميلان، رومليو لوكاكو، على صدارة هدافي الدوري الإيطالي بعد ختام منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

وأحرز رونالدو هدفا خلال اللقاء الذي تعادل فيه اليوفي مع هيلاس فيرونا 1-1، يوم السبت الماضي، ليعزز صدارته لقائمة هدافي الدوري الإيطالي، برصيد 19 هدفا، فيما سجل لوكاكو هدفا أيضا خلال اللقاء الذي تغلب فيه إنتر على ضيفه جنوى بثلاثية دون رد، أمس الأحد، ليرفع المهاجم البلجيكي عدد أهدافه في "الكالتشيو" هذا الموسم إلى 18 هدف، ويواصل منافسة رونالدو على تصدر قائمة الهدافين.

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ويحتل نجم أتالانتا، الكولومبي لويس مورييل، المركز الثالث في قائمة هدافي "الكالتشيو"، برصيد 14 هدفا، بالتساوي مع هداف لاتسيو، شيرو إيموبيلي، وهداف ميلان، النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش.

ويأتي بعد ذلك نجم إنتر ميلان الآخر، الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز،، برصيد 13 هدفا، ومن بعده جواو بيدرو، نجم كالياري برصيد 12 هدفا، وأندريا بيلوتي، هداف تورينو، بـ11 هدفا.

المصدر: RT