ترتيب الحذاء الذهبي.. ليفاندوفسكي يتصدر وتقدم ميسي ورونالدو وتراجع صلاح

عزز البولندي روبرت ليفاندوفسكي، صدارته لترتيب الحذاء الذهبي كأفضل هداف في الدوريات الأوروبية، بعدما سجل ثنائية خلال فوز بايرن ميونخ على كولن 5-1 في الدوري الألماني.

ورفع ليفاندوفسكي رصيده من الأهداف إلى 28 هدفا ومن النقاط إلى 56 نقطة.

وحل ماكسيم سكافيتش، مهاجم نادي باتي البيلاروسي، في المركز الثاني، برصيد 27 هدفا (40.5 نقطة)، لكنه لا يمكنه زيادة غلته التهديفية، بعدما أسدل الستار على منافسات الدوري البيلاروسي.

وتقدم الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس ومتصدر ترتيب هدافي الدوري الإيطالي، للمركز الثالث رفقة البرتغالي أندري سيلفا، مهاجم فرانكفورت، ووصيف ليفاندوفسكي في الدوري الألماني.

وسجل الثلاثي هدفا لكل منهم في لقاءات نهاية الأسبوع، ليرفعوا رصيدهم إلى 19 هدفا و38 نقطة.

كما تقدم الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان ومتصدر هدافي الدوري الفرنسي، للمركز السابع رفقة البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم إنتر ميلان، برصيد 36 نقطة من 18 هدفا.

في المقابل، تراجع المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول ومتصدر هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، للمركز الـ12، بعدما صام عن التهديف خلال المباراة التي فاز فيها "الريدز" على مضيفه شيفيلد يونايتد، أمس الأحد، ليتجمد رصيد الفرعون المصري عند 17 هدفا (34 نقطة).

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يذكر أن نقاط الحذاء الذهبي الأوروبي تحتسب على الشكل التالي:

- بالنسبة للدوريات الخمسة الكبرى (إيطاليا، فرنسا، ألمانيا، إسبانيا، إيطاليا)، فإن عدد الأهداف يضرب في 2.

- بالنسبة للدوريات المرتبة من 6 إلى 22: عدد الأهداف يضرب في 1.5.

- بالنسبة لباقي الدوريات: عدد النقاط يساوي عدد الأهداف.

تجدر الإشارة إلى أن مهاجم نادي لاتسيو، الدولي الإيطالي تشيرو إيموبيلي، توج بجائزة الحذاء الذهبي في الموسم الماضي.

المصدر: .transfermarkt.com