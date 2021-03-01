الوداد المغربي يكتسح تشيفز الجنوب إفريقي برباعية في دوري الأبطال

سحق الوداد البيضاوي المغربي منافسه كايزر تشيفز الجنوب إفريقي، برباعية نظيفة، أمس الأحد، في مباراة مؤجلة عن الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل رباعية الفريق المغربي، محمد أوناجم، وأيوب الكعبي، ومسوفا، ويحيى جبران من ركلة جزاء، في الدقائق 7، 44، 86، و90 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع الوداد رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، متقدما على حوريا الغيني الذي يملك 4 نقاط، بينما يأتي كايزر ثالثا بنقطة واحدة، وخلفه بترو أتلتيكو الأنغولي بلا رصيد.

تجدر الإشارة إلى أن مباراة الوداد وضيفه كايزر تشيفز، أقيمت في بوركينافاسو بعدما رفضت السلطات المغربية السماح بإجرائها على ملعب محمد الخامس بالدار لبيضاء "بسبب السلامة الصحية المرتبطة بالتطورات الأخيرة لجائحة فيروس كورونا".

ويفرض المغرب حظرا على الرحلات الجوية مع جنوب إفريقيا، بسبب السلالة الجديدة لفيروس كورونا هناك.

المصدر: RT