أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه من بوابة "الغواصات الصفراء" ويعزز صدارته (فيديو)
تغلب أتلتيكو مدريد على مضيفه فياريال بهدفين دون مقابل في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ25 من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".
وسجل ثنائية أتلتيكو، لاعب فياريال ألفونسو بيدرازا بالخطأ في مرماه والبرتغالي جواو فيليكس في الدقيقتين 25 و69 على الترتيب.
"الروخيبلانكوس" @AtletiArab يعودون لسكة الإنتصارات عبر بوابة "فياريال" و يواصلون التحليق في صدارة #LaLigaSantander ❤🔝🤍#VillarrealAtletipic.twitter.com/gwHrlwWoiN— LaLiga (@LaLigaArab) February 28, 2021
وبهذا الفوز، استعاد أتلتيكو توازنه بعد ثلاث مباريات لم يذق فيها طعم الفوز، حيث خسر الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، وأضاع 5 نقاط ممكنة في رحلة التتويج بلقب الدوري بتعادل (1-1 في مباراة مؤجلة) وخسارة (2-0) أمام ليفانتي في "الليغا".
HIGHLIGHTS | @joaofelix70 on target as @atletienglish claim a massive three points. 💫— LaLiga English (@LaLigaEN) February 28, 2021
📺 #VillarrealAtletipic.twitter.com/YtmFbN3f8x
ورفع أتلتيكو رصيده في الصدارة إلى 58 نقطة موسعا الفارق عن أقرب مطارديه برشلونة الوصيف إلى 5 نقاط.
🔝🔝 @AtletiArab يعزز صدارته لترتيب #LaLigaSantander مبتعدا عن أقرب المطاردين بـ5 نقاط (مع مباراة ناقصة) pic.twitter.com/RLyn6EtH2W— LaLiga (@LaLigaArab) February 28, 2021
في المقابل، توقف رصيد "الغواصات الصفراء" عند 37 نقطة في المركز السابع على جدول ترتيب فرق "الليغا".
المصدر: RT