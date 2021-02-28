ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بثنائية في شباك شيفيلد يونايتد (فيديو)

تغلب ليفربول على مضيفه شيفيلد يونايتد بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل هدفي "الريدز" كورتيس جونز ولاعب شيفيلد كين بريان بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقتين 48 و64 على التوالي.

Back to winning ways for Liverpool#SHULIVpic.twitter.com/aak1ZvJWTV — Premier League (@premierleague) February 28, 2021

وهذا الانتصار هو الأول لفريق ليفربول في آخر 5 مباريات في الدوري، بعد تعرضه لأربع هزائم متتالية.

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وبهذا الفوز، رفع "الريدز" رصيده إلى 43 نقطة في المركز السادس، فيما توقف رصيد شيفيلد عند 11 نقطة في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT