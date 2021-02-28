مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد تنتهي بلا غالب ولا مغلوب.. وتسجل حدثا لم يتكرر منذ 100 عام

حسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك رغم الفرص العديدة التي سنحت للاعبيهما خلال دقائق المباراة.

The spoils are shared after a closely-fought encounter#CHEMUNpic.twitter.com/doPvFYCR8j — Premier League (@premierleague) February 28, 2021

يذكر أن مباراة الذهاب في مانشستر انتهت أيضا بالتعادل السلبي.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للاحصاءات، فإن "البلوز" و"الشياطين الحمر" لم يتعادلا سلبيا بالدوري في مواجهتي الذهاب والإياب منذ قرن، وبالتحديد منذ موسم 1921 -1922.

2 - Chelsea and Manchester United have drawn 0-0 in both of their league meetings in a season for just the second time, having last done so back in 1921-22. Tepid. pic.twitter.com/oAcovquVu9 — OptaJoe (@OptaJoe) February 28, 2021

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده في الوصافة إلى 50 نقطة مقلصا الفارق إلى 12 نقطة مع المتصدر جاره السيتي صاحب الـ62 نقطة.

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في المقابل، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT