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مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد تنتهي بلا غالب ولا مغلوب.. وتسجل حدثا لم يتكرر منذ 100 عام

الرياضة

مواجهة تشيلسي ومانشستر يونايتد تنتهي بلا غالب ولا مغلوب.. وتسجل حدثا لم يتكرر منذ 100 عام
Reuters
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حسم التعادل السلبي مواجهة تشيلسي وضيفه مانشستر يونايتد التي جمعتهما اليوم الأحد في قمة منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

ولم يستطع أي من الفريقين هز الشباك رغم الفرص العديدة التي سنحت للاعبيهما خلال دقائق المباراة.

يذكر أن مباراة الذهاب في مانشستر انتهت أيضا بالتعادل السلبي.

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للاحصاءات، فإن "البلوز" و"الشياطين الحمر" لم يتعادلا سلبيا بالدوري في مواجهتي الذهاب والإياب منذ قرن، وبالتحديد منذ موسم 1921 -1922.

وبهذا التعادل، رفع مانشستر يونايتد رصيده في الوصافة إلى 50 نقطة مقلصا الفارق إلى 12 نقطة مع المتصدر جاره السيتي صاحب الـ62 نقطة.

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في المقابل، رفع تشيلسي رصيده إلى 44 نقطة في المركز الخامس على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

المصدر: RT

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