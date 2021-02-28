إنتر ميلان يعزز صدارته بثلاثية في شباك جنوى (فيديو)
تغلب إنتر ميلان على ضيفه جنوى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من البلجيكي روميلو لوكاكو وماتيو دارميان والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقائق 1 و69 و77 على الترتيب.
✅ خمس انتصارات متتالية— إنتر (@Inter_ar) February 28, 2021
✅ خمس انتصارات متتالية داخل الديار في @SerieA_AR
النيراتزوري على صفيح ساخن 🔥#إنتر_جنوى#فورزا_إنتر ⚫️🔵 pic.twitter.com/7PbVoH7DGA
وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 56 نقطة وعزز صدارته مبتعدا بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على روما صاحب المركز الخامس.
اهداف لقاء || انتر 3-0 جنوى || pic.twitter.com/gmRLeld7Yl— ⚽️ GOALS ⚽️ (@Goal1234G) February 28, 2021
في المقابل، توقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي "الكالتشيو".
المصدر: RT