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إنتر ميلان يعزز صدارته بثلاثية في شباك جنوى (فيديو)

الرياضة

إنتر ميلان يعزز صدارته بثلاثية في شباك جنوى (فيديو)
Globallookpress www.imagephotoagency.it via www.
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تغلب إنتر ميلان على ضيفه جنوى بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الـ24 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل ثلاثية أصحاب الأرض كل من البلجيكي روميلو لوكاكو وماتيو دارميان والتشيلي أليكسيس سانشيز في الدقائق 1 و69 و77 على الترتيب.

وبهذا الفوز، رفع الإنتر رصيده إلى 56 نقطة وعزز صدارته مبتعدا بفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه جاره ميلان الذي يحل في وقت لاحق اليوم ضيفا على روما صاحب المركز الخامس.

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في المقابل، توقف رصيد جنوى عند 26 نقطة في المركز الـ13 على جدول ترتيب فرق الدوري الإيطالي "الكالتشيو".

المصدر: RT

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