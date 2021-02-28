رفض دعوى مرتضى منصور ضد قرار اللجنة الأولمبية بوقفه وحرمانه من دخول الملاعب

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري اليوم الأحد، بعدم قبول الدعوى المقامة من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ضد اللجنة الأولمبية المصرية.

كما قضت محكمة القضاء الإداري بعدم قبول دعوى منصور ضد القررات التي تم اتخاذها في عام 2018 ضد الزمالك، من إيقاف رئيسه لمدة عامين ومنعه من دخول الملاعب ونقل مباريات الفرق إلى خارج النادي.

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اختصمت الدعوى رقم 1716 لسنة 73 قضائية، رئيس اللجنة الأولمبية ووزير الشباب والرياضة.

المصدر: صحيفة اليوم السابع المصرية