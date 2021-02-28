رسميا.. إلغاء منع الركوع خلال عزف النشيد الأمريكي

ألغى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم السبت رسميا قانونه المثير للجدل المتعلق بمنع اللاعبين واللاعبات من الركوع خلال عزف النشيد الوطني بعد عملية تصويت خلال جمعيته العمومية السنوية.

وأكد قرار الإلغاء التوصية التي توصل اليها الاتحاد الأمريكي خلال الاجتماع الاخير لمجلس إدارته في يونيو الماضي، وتمت الموافقة عليه السبت بنسبة 71 % من الأعضاء مقابل 29 %.

وتم إرساء هذه القاعدة في عام 2017 مباشرة بعدما قامت نجمة المنتخب ميغان رابينو بالركوع على ركبة واحدة في مباراة دولية ودية عام 2016، تضامنا مع مواطنها كولن كابرنيك اللاعب السابق لنادي سان فرانسيسكو لكرة القدم الأمريكية الذي ركع على ركبة واحدة خلال النشيد الوطني في وقت سابق من العام ذاته لدعوة بلاده لحماية حقوق الأمريكيين من عنف الشرطة، لا سيما السود.

Historical Hidden Figures in Sports Spotlight:Colin Kaepernick- Kaepernick illuminated ongoing racial injustices in America by kneeling during the playing of the national anthem. He remains unsigned but his actions sparked conversations#HistoricalHiddenFigures#DoYouSeeWhatWeSeepic.twitter.com/A6UoubCN7D — Advancement of Blacks in Sports (@WeAreABIS) February 21, 2021

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وبات الركوع على ركبة واحدة علامة تضامن رمزية وعادت إلى الواجهة خلال الاحتجاجات التي شهدتها الولايات المتحدة الصيف الماضي، في أعقاب حادثة مقتل المواطن الأسود جورج فلويد في 25 مايو الفائت على يد شرطي أبيض وضع ركبته على عنقه لدقائق عدة، ولم يكترث لمناجاته بعدم قدرته على التقاط أنفاسه.

وانتقلت الحركة إلى الملاعب في أوروبا حيث أظهر العديد من اللاعبين تضامنهم مع فلويد بركوعهم على ركبة واحدة.

وكان الاتحاد الأمريكي برر قراره إلغاء منع الركوع بأنه "أصبح من الواضح أن هذه السياسة كانت خاطئة وقوضت الرسالة المهمة لحركة "بلاك لايفز ماتر" (حياة السود تهم)".

وأضاف: "لم نفعل ما يكفي للاستماع، خاصة إلى لاعبينا، كي نفهم ونعرف التجارب الحقيقية والمهمة جدا للسود ومجتمعات الأقليات الأخرى في بلدنا. نعتذر للاعبين، خاصة لاعبينا السود، والموظفين والمشجعين وكل من يدعم القضاء على العنصرية".

المصدر:"أ ف ب"