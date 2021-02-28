بالفيديو.. منافسة بالجودو تتحول إلى ساحة قتال شوارع

وقع شجار عنيف خلال بطولة جودو لمنطقة شمال القوقاز في جمهورية داغستان الروسية، وشارك المتنافسون في القتال الذي حول ساحة التنافس إلى ساحة قتال.

ولا تزال أسباب الشجار الذي اندلع غير معروفة، وفقا لقناة REN TV، وشارك عشرات الأشخاص في المشاجرة، وقد يكون سببها نتيجة النزال بين المشاركين.

В Дагестане чемпионат СКФО по дзюдо среди юниоров закончился массовой дракой pic.twitter.com/4g1dWMkFQT — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 27, 2021

وسيتم التحقيق في هذا الحادث من قبل اتحاد الجودو الروسي، لتحديد هوية المتسبب بالواقعة، كما صرح ممثل عن الاتحاد لوكالة "تاس" الروسية.

وقال: "الرياضة لا تسمح بالعنف، وسيشكل الاتحاد لجنة تأديبية، حيث سيتم النظر في الحادث، وستتم معاقبة جميع المسؤولين عن الشغب".

المصدر: rg.ru