بعد اتهامه بالقيادة تحت تأثير الكحول.. لاعبو كراسنودار يفاجئون سائقا مصابا بالشلل الدماغي

فاجأ لاعبا كراسنودار الروسي سائق سيارة أجرة مصابا بالشلل الدماغي اتهم خطأ بالقيادة في حالة سكر.

فاجأ لاعبا فريق "الثيران" ماتفيه سافونوف ومحمد شابي سليمانوف، سائق التاكسي يفغيني شيروكوف، الذي تم استدعاؤه سرا للقاء لاعبي كرة القدم.

وكانت بانتظار السائق مجموعة من الهدايا المقدمة من النادي الروسي وهي عبارة عن سيارة بيضاء جديدة وجهاز سمع إضافة لبعض التذكارات والتجهيزات الرياضية الخاصة بنادي كراسنودار.

ولم يتمكن السائق من كبح دموعه وشكر اللاعبين والنادي بحرارة على اهتمامهم ورعايتهم.

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وجاءت المبادرة الإنسانية للنادي ردا على ما حدث للسائق الذي يعاني من الشلل الدماغي، ففي أوائل فبراير، ادعت راكبة استقلت السيارة مع يفغيني، أن السائق كان بحالة سكر أثناء القيادة.

وبدا لها كلام سائق التاكسي مرتبكا بسبب الكحول، وقامت بنشر مقطع فيديو من حوارهما على مواقع التواصل الاجتماعي دون تحديد جميع الظروف.

وفي وقت لاحق، تم توقيف يفغيني عن العمل في خدمة سيارات الأجرة، ولكن بعد توضيح الموقف في وسائل الإعلام، تم الاعتذار له، وإلغاء حظر يفغيني عن العمل.

وقرر بعدها نادي كراسنودار شراء سيارة للسائق والمساعدة في العلاج، كما حث جميع مشجعي النادي على الاتصال بيفغيني عند طلب سيارة أجرة، وتمت دعوته لحضور مباراة الفريق القادمة.

المصدر: newkuban.ru



