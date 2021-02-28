المصري مصطفى محمد يتفوق على صلاح في انطلاقة الدوريات الأوروبية

منذ أن بدأ المصري مصطفى محمد تألقه في الدوريات الأوروبية من بوابة الدوري التركي، بدأ عقد المقارنات مع الأسطورة المصري محمد صلاح الذي صال وجال منذ لحظة دخوله أندية القارة العجوز.

ويقدم مصطفى محمد مهاجم الزمالك المعار لفريق غلطة سراي نموذجا جديدا في عالم الاحتراف بالدوريات الأوروبية، وتفوق على صلاح في سباق من نوع خاص.

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رفع مصطفى الدولي المصري البالغ 23 عاما رصيده بقميص غلطة سراي إلى 6 أهداف سجلها خلال 6 مباريات، مقسمة على 5 أهداف في الدوري وهدف واحد في الكأس، ليحقق أفضل انطلاقة بالدوريات الأوروبية.

فيما كانت بداية محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي الحالي، عندما انتقل من المقاولون العرب (المصري) لبازل السويسري بتسجيله هدفين خلال مشاركته في 6 مباريات، منها هدف في الدوري السويسري وآخر بالكأس.

بهذا تفوق مصطفى محمد كصاحب أفضل انطلاقة بالدوريات الأوروبية على صلاح البالغ 28 عاما، ويبقى الجميع بانتظار استمرار تألق الثنائي في مشوارهما الاحترافي بأوروبا.

المصدر: RT