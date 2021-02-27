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باريس سان جيرمان يكتسح ديجون برباعية في عقر داره (فيديو)

الرياضة

باريس سان جيرمان يكتسح ديجون برباعية في عقر داره (فيديو)
Globallookpress Michael Baucher via www.imago-im
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اكتسح باريس سان جيرمان مضيفه ديجون برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وتناوب على تسجل رباعية سان جيرمان، الإيطالي مويس كين وكيليان مبابي "ثنائية" والبرتغالي دانيلو بيريرا في الدقائق 6 و32 و51 و82.

وبهذا الفوز، رفع سان جيرمان رصيده إلى 57 نقطة وصعد لوصافة الترتيب مقلصا الفارق إلى نقطة واحدة عن المتصدر ليل الذي يستضيف ستراسبورغ غدا الأحد ضمن الجولة ذاتها.

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في المقابل، تجمد رصيد ديجون عند 15 نقطة في المركز الـ20 الأخير على جدول ترتيب فرق الدوري الفرنسي لكرة القدم "الليغ 1".

المصدر: RT

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