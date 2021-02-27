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بايرن ميونخ يقسو على كولن بخماسية في "البوندسليغا" (فيديو)

الرياضة

بايرن ميونخ يقسو على كولن بخماسية في
Globallookpress Sven Hoppe
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حقق بايرن ميونخ فوزا عريضا على ضيفه كولن بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري الألماني لكرة القدم "البوندسليغا".

وتناوب على تسجيل خماسية الفريق البارفاري كل من الكاميروني إريك تشوبو موتينغ (د.18) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي "ثنائية" (د.33 و65) وسيرجي جنابري "ثنائية" (د.82 و86)، فيما سجل هدف كولن الوحيد التونسي إلياس سخيري في الدقيقة الـ49 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع البايرن رصيده في الصدارة إلى 52 نقطة، فيما توقف رصيد كولن عند 21 نقطة في المركز الـ14 على جدول ترتيب فرق "البوندسليغا".

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المصدر: RT

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