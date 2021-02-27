قطار مانشستر سيتي يتجاوز محطة وست هام ويعزز صدارته للدوري الإنجليزي

حقق مانشستر سيتي فوزا ثمينا على ضيفه وست هام يونايتد بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليغ".

وسجل ثنائية أصحاب الأرض البرتغالي روبن دياز وجون ستونز في الدقيقتين 30 و68 على الترتيب، فيما سجل هدف وست هام ميشيل أنطونيو في الدقيقة الـ43 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع السيتي رصيده إلى 62 نقطة ووسع الفارق إلى 13 نقطة عن أقرب مطارديه مانشستر يونايتد وليستر سيتي اللذين يملكان نفس الرصيد بـ49 نقطة، مع أفضلية لـ"الشياطين الحمر" بفارق الأهداف.

في المقابل، توقف رصيد وست هام عند 45 نقطة في المركز الرابع على جدول ترتيب فرق "البريميرليغ".

الدوري الانجليزي | مانشستر سيتي 1 × 0 وست هام | هدف اول مانشستر سيتي 😍😍👏🏻👏🏻 HD



Via : @if24hd_pic.twitter.com/xBuXvrR52e — F GOALS (@RaquelW64310025) February 27, 2021

وحسب شبكة "أوبتا" العالمية للاحصاءات، فقد حقق الإسباني بيب غوارديولا مدرب السيتي انتصاره الـ200 مع الفريق في مباراته رقم 273، ليصبح أسرع مدرب في تاريخ الدوري الإنجليزي يصل إلى 200 انتصار في جميع المسابقات.

200 - In what was just his 273rd game in charge of Manchester City, Pep Guardiola picked up his 200th victory with the Citizens – the fewest games needed by a manager of an English top-flight side to reach 200 wins in all competitions. Legacy. pic.twitter.com/rv5BkgoIio — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021

كما حقق غوارديولا انتصاره رقم 500 في مسيرته التدريبية، بعدما حقق 179 انتصارا مع برشلونة و121 انتصارا مع بايرن ميونخ و200 انتصار رفقة مانشستر سيتي.

500 - Manchester City’s victory against West Ham saw Pep Guardiola pick up his 500th victory in charge of a top-flight side in all competitions (Barcelona 179 wins, FC Bayern Munich 121, Manchester City 200). Historic. pic.twitter.com/M5kitGe9PI — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021

ولم يخسر السيتي في آخر 27 مباراة خاضها في جميع المسابقات (24 انتصارا و3 تعادلات)، وهي ثاني أطول سلسلة من نوعها في تاريخ النادي، بعد السلسلة القياسية من 28 مباراة متتالية بين شهري أبريل وديسمبر عام 2017.

27 - Man City are unbeaten in their last 27 games in all competitions (W24 D3), the second longest such run in their history (28 games, Apr-Dec 2017). They have now also extended the longest ever winning run by a top-flight side in all comps to 20 matches. Astounding. pic.twitter.com/wLtXPXK2R7 — OptaJoe (@OptaJoe) February 27, 2021

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وعزز السيتي رقمه القياسي بين الأندية الإنجليزية بالفوز في 20 مباراة متتالية في جميع المسابقات.

المصدر: RT