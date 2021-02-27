الروسي ألكسندر بولشونوف يحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتزلج (فيديو وصور)
توج الروسي ألكسندر بولشونوف بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها مدينة أوبرستدورف الألمانية بالفترة بين 23 فبراير الجاري و7 مارس المقبل.
АААААА! Большунов – чемпион мира 🇷🇺🇷🇺🇷🇺— Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021
Лови невероятный финиш Сан Саныча. Как же он разобрался с норвежцами в концовке 💪
Это просто легендарно 👏 pic.twitter.com/i8Rt1PfhCp
وأحرز بولشونوف المركز الأول في مسابقة السكياتلون لمسافة 30 كم (15+15)، بزمن قدره ساعة واحدة و11 ثانية و33.9 ثانية.
Александр Большунов наконец-то стал чемпионом мира! Разбил всех норвежцев их же оружием 👊— Чемпионат (@championat) February 27, 2021
На финише Саша даже притормозил, чтобы посмотреть, где же там норвежцы: https://t.co/r1J2qUmP62pic.twitter.com/QXV8fVo5hI
وتفوق بولشونوف على اللاعبين النرويجيين الخمسة الذين يتميزون بهذا السباق، والذين احتلوا المراكز من الثاني إلى السادس.
This is the Top 11 of #FISCrosscountry Skiathlon @#Oberstdorf2021. A great day for team Russia. Bolshunov got Gold & Yakimushkin was in 8th. A great day for Team Norway. 5 skiers dominated from 2nd place to 6th place. 2 of them made a Top 3 finish. pic.twitter.com/XCSRb23B2v— 俄フェレリスタ (@NiwakaFerreris) February 27, 2021
Александр БОЛЬШУНОВ — чемпион мира 🇷🇺🥇 ДАААААААААА! pic.twitter.com/iXwReEUAmm— Чемпионат (@championat) February 27, 2021
وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها بولشونوف البالغ 24 عاما بميدالية ذهبية في بطولة العالم للتزلج خلال مسيرته.
المصدر: rsport.ria.ru