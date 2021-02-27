الروسي ألكسندر بولشونوف يحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم للتزلج (فيديو وصور)

توج الروسي ألكسندر بولشونوف بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للتزلج التي تستضيفها مدينة أوبرستدورف الألمانية بالفترة بين 23 فبراير الجاري و7 مارس المقبل.

АААААА! Большунов – чемпион мира 🇷🇺🇷🇺🇷🇺



Лови невероятный финиш Сан Саныча. Как же он разобрался с норвежцами в концовке 💪



Это просто легендарно 👏 pic.twitter.com/i8Rt1PfhCp — Матч ТВ (@MatchTV) February 27, 2021

وأحرز بولشونوف المركز الأول في مسابقة السكياتلون لمسافة 30 كم (15+15)، بزمن قدره ساعة واحدة و11 ثانية و33.9 ثانية.

Александр Большунов наконец-то стал чемпионом мира! Разбил всех норвежцев их же оружием 👊



На финише Саша даже притормозил, чтобы посмотреть, где же там норвежцы: https://t.co/r1J2qUmP62pic.twitter.com/QXV8fVo5hI — Чемпионат (@championat) February 27, 2021

وتفوق بولشونوف على اللاعبين النرويجيين الخمسة الذين يتميزون بهذا السباق، والذين احتلوا المراكز من الثاني إلى السادس.

This is the Top 11 of #FISCrosscountry Skiathlon @#Oberstdorf2021. A great day for team Russia. Bolshunov got Gold & Yakimushkin was in 8th. A great day for Team Norway. 5 skiers dominated from 2nd place to 6th place. 2 of them made a Top 3 finish. pic.twitter.com/XCSRb23B2v — 俄フェレリスタ (@NiwakaFerreris) February 27, 2021

Александр БОЛЬШУНОВ — чемпион мира 🇷🇺🥇 ДАААААААААА! pic.twitter.com/iXwReEUAmm — Чемпионат (@championat) February 27, 2021

وهذه المرة الأولى التي يتوج فيها بولشونوف البالغ 24 عاما بميدالية ذهبية في بطولة العالم للتزلج خلال مسيرته.

المصدر: rsport.ria.ru