سلبية مسحة لاعبي الأهلي المصري قبل مواجهة الطلائع

أعلن رئيس الجهاز الطبي بنادي الأهلي المصري لكرة القدم أحمد أبوعبلة، سلبية المسحة الطبية التي أجراها الفريق أمس الجمعة، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها ‏مساء غد الأحد.

وأجرى لاعبو الأهلي والجهاز الفني مسحة طبية قبل انطلاق تمرين الفريق أمس الجمعة، وفقا ‏للبرتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الرسمية فى بطولة الدوري المحلي.

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ويلتقى الأهلي مع طلائع الجيش مساء غد على استاد "السلام"، ضمن ‏منافسات الجولة الـ 14 فى بطولة الدوري الممتاز.

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ويختتم الأهلي استعداده عصر اليوم السبت لمواجهة الطلائع، ويعلن الجهاز الفني قائمة ‏الفريق عقب التمرين للدخول فى معسكر مغلق.‏

المصدر: RT

ناصر حاتم