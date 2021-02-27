منع رئيس نادي الشباب السعودي من مزاولة أي نشاط رياضي

اتخذت وزارة الرياضة السعودية قرارا بمنع خالد البلطان رئيس الشباب من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة شهرين، وذلك على خلفية الأزمة التي وقعت خلال مباراة الفريق مع النصر في الدوري المحلي.

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم قراراتها بشأن المباراة الخميس.

وقررت إيقاف رئيس الشباب لمدة 3 مباريات وغرامة 40 ألف ريال سعودي.

وجاء نص البيان كالتالي: ‏وزارة الرياضة تصدر قرارا بمنع رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخليا وخارجيا لمدة شهرين.

وزارة الرياضة تُصدر قراراً بمنع رئيس نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي ومنعه من دخول النادي وعدم مرافقته فرق النادي داخلياً وخارجياً لمدة شهرين، كما تقرر منع مدير المركز الإعلامي من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي القادم pic.twitter.com/m4UhhpD3Le — وزارة الرياضة (@gsaksa) February 26, 2021

كما قررت وزارة الرياضة أيضا ‏‎منع مدير المركز الإعلامي أحمد المسعود في نادي الشباب من مزاولة النشاط الرياضي حتى نهاية الموسم الرياضي المقبل، نظرا لتكرار المخالفة التي ارتكبها خلال الموسم الرياضي السابق.

ووجه البلطان اتهامات صريحة لحسين عبد الغني المدير التنفيذي لكرة القدم في النصر بتوجيه إساءات عنصرية لمهاجم الشباب "سيبا" خلال مباراة الفريقين على ملعب "مرسول بارك" يوم 13 فبراير الماضي ضمن الجولة الـ13 من الدوري السعودي.

وقد نشر حساب النادي الرسمي على "تويتر" مقابلة مع اللاعب البرازيلي عبر خلالها عن استيائه مما حدث قبل أن تحذف.

المصدر: صحيفة "سبق" السعودية