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تقرير: محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا

الرياضة

تقرير: محمد صلاح يقتحم مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا
AFP
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ذكر تقرير لصحيفة "ديلي ستار" البريطانية نشرته اليوم الجمعة، أن الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول البالغ 28 عاما، دخل مجال الاستثمار العقاري في بريطانيا.

وحسب الصحيفة البريطانية، أطلق صلاح شركة "Salah UK Commercial" (شركة صلاح التجارية البريطانية) بفرعيها "MOS Real Estate" و"lettings business Trinity Kensington"، والتي تقدر أصولها بـ9 ملايين جنيه إسترليني ربعها تقريبا في الممتلكات، بالإضافة لاستثماره بمبلغ مليوني جنيه إسترليني في الطوب وأدوات البناء".

وأضافت الصحيفة، أن صلاح يأمل في تكرار تجربة نجم ليفربول السابق روبي فاولر البالغ 45 عاما، والذي ارتفعت ثروته إلى أكثر من 31 مليون جنيه إسترليني هذا العام من استثمارات البناء.

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يذكر أن صلاح يتصدر ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" برصيد 17 هدفا متقدما بفارق هدفين عن أقرب مطارديه البرتغالي برونو فيرنانديز هداف مانشستر يونايتد صاحب الـ15 هدفا.

المصدر: dailystar.co.uk

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