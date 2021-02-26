توخيل: مشوار التطور لا يزال طويلا في تشيلسي

قال توماس توخيل مدرب تشيلسي اليوم الجمعة، إن عملية التحسن والتطوير في فريقه لم تنته بعد، رغم أن النادي اللندني أصبح منافسا يصعب الفوز عليه منذ أن تولى المدرب الألماني تدريبه.

ولم يخسر تشيلسي صاحب المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" في 8 مباريات في كل المسابقات منذ أن حل توخيل بدلا من أسطورة الفريق فرانك لامبارد الشهر الماضي.

وقاد المدرب الألماني تشيلسي للفوز بهدف دون رد على أتليتيكو مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وعكف توخيل على تعزيز خط دفاع تشيلسي والعمل على جعل الفريق أكثر ثباتا في المستوى ومني مرمى الفريق بهدفين فقط في آخر 8 مباريات.

We'll be missing one player on Sunday... 🤕#CHEMUN — Chelsea FC (@ChelseaFC) February 26, 2021

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وقال توخيل في مؤتمر صحفي قبل مواجهة ضيفه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني بعد غد الأحد ضمن الجولة الـ26 من "البريميرليغ": "أعتقد أن المنافسين لا يرغبون في مواجهتنا حاليا. لكن الصورة لم تكتمل بعد. المشوار لا يزال طويلا".

وأضاف: "يجب أن نواصل التحسن والتطور من يوم إلى آخر، هناك الكثير من الجوانب التي تحتاج إلى التحسن. أشعر بحماس الفريق. نحن مجموعة قوية وهذا ما يجعلنا من الفرق التي يصعب الفوز عليها. كرة القدم لعبة جماعية".

وقال توخيل إنه يعلم تماما مدى خطورة الينايتد الذي يتفوق على فريقه بست نقاط وبثلاثة مراكز ولم يخسر حتى الآن خارج ملعبه هذا الموسم.

وأضاف توخيل: "أتمنى الفوز. نعلم أننا سنواجه تحديا كبيرا. يملك اليونايتد لاعبين من أصحاب المهارات الفردية العالية ويمكنه أن يسبب لنا المتاعب بسرعته وهو فريق قوي جدا خارج ملعبه ويدافع بقوة ويجيد التحول من المواقف الدفاعية للهجومية".

وأشاد توخيل بمهاجم "البلوز" أوليفيه جيرو الذي سجل هدف الفوز أمام أتلتيكو في "التشامبيونزليغ"، لكنه لم يكشف ما إذا كان اللاعب الفرنسي البالغ 34 عاما سيشارك أساسيا أمام اليونايتد. كما أكد غياب المدافع المصاب تياغو سيلفا عن المواجهة.

المصدر: رويترز