المصري كوكا يرد على ثنائية الإسرائيلي زاهافي بهدف "قاتل" في الدوري الأوروبي (فيديو)

Ο ΗΡΩΑΣ της τελευταίας στιγμής Αχμέντ Χασάν! Πως πανηγυρίσατε αυτή τη στιγμή;/ Our last minute HERO @HassanKouka ! How did you celebrate this moment?#Οlympiacos#PSVOLY#UEL#Football#Hassan#Scorer#Goal#Greece#Europe#Qualificationpic.twitter.com/vDlG7q2nvY