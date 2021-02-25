المصري كوكا يرد على ثنائية الإسرائيلي زاهافي بهدف "قاتل" في الدوري الأوروبي (فيديو)
سجل المصري أحمد حسن كوكا هدفا ذهبيا لفريقه أولمبياكوس اليوناني قاده إلى التأهل إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم على حساب آيندهوفن الهولندي.
واستضاف آيندهوفن فريق أولمبياكوس يوم الخميس في إياب دور الـ32 من مسابقة الدوري الأوروبي، عقب نهاية مباراة الذهاب الأسبوع الماضي في اليونان بفوز أولمبياكوس بنتيجة 4-2.
وتقدم آيندهوفن بهدفين سجلهما لاعبه الإسرائيلي إيران زاهافي في الدقيقتين 23 و44، وهي النتيجة التي تؤهل الفريق الهولندي، حيث يستفيد من أفضلية تسجيله للأهداف خارج الديار.
Eran Zahavi ⚽️⚽️— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 25, 2021
🔴⚪️ @PSV going through as it stands... #UELpic.twitter.com/dRxRE7va0A
ولكن "الفرعون" كوكا أحبط مخططات آيندهوفن بتسجيله هدفا قبل دقيقتين من نهاية الوقت الأصلي لينتزع الفريق اليوناني بطاقة التأهل من أنياب مضيفه في الوقت القاتل، بعد تفوقه بمجموع المباراتين بنتيجة (5-4).
AHMED HASSAN QUALIFIE SÛREMENT L’OLYMPIACOS !! #PSVOLYpic.twitter.com/lWWEyqY6pX— Le Football en VOD XVII (@LeFootballenV11) February 25, 2021
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UEFA Europa League ROUND OF 16, HERE WE COME! 🔴⚪️🦁#Olympiacos#PSVOLY#WeKeepOnDreaming#Football@EuropaLeaguepic.twitter.com/WnzM1Lu4SM— Olympiacos FC (45🏆) (@olympiacosfc) February 25, 2021
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هدف تأهل أولمبياكوس إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي من كوكا ⚽️👏pic.twitter.com/5tbYJdDXlo— Yallakora (@Yallakoranow) February 25, 2021
المصدر: RT