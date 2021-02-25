بعد 7 أعوام.. "الكاف" يرفع الحظر عن الملاعب الليبية (فيديو وصور)

أعلن عبد الحكيم الشلماني رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للاتحاد في "فيسبوك" اليوم الخميس، أنه تم رفع الحظر الأمني عن الملاعب الليبية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قد فرض حظرا على الملاعب الليبية صيف عام 2014، بسبب الانقسامات السياسية والأوضاع الأمنية، التي باتت تشهد انفراجا في العديد من المسارات المحلية والدولية.

ويأتي القرار، بعد جولة قام بها وفد من "الكاف" على الملاعب الليبية مؤخرا.

إقرأ المزيد

وخاضت الأندية الليبية والمنتخبات الوطنية مبارياتها في السنوات الماضية خارج ليبيا، بين مصر وتونس والجزائر والمغرب.

المصدر: الاتحاد الليبي لكرة القدم