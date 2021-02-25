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تأجيل مباراة في الدوري الإيطالي بسبب كورونا

الرياضة

تأجيل مباراة في الدوري الإيطالي بسبب كورونا
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أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم "الكالتشيو" في بيان رسمي اليوم الخميس، تأجيل مباراة تورينو وضيفه ساسولو التي كانت مقررة غدا الجمعة ضمن مباريات الجولة الـ24 من "الكالتشيو".

وقررت الرابطة أن تقام المباراة في الـ17 من مارس المقبل.

وجاء قرار الرابطة نظرا لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في صفوف تورينو.

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وقررت سلطات الصحة المحلية هذا الأسبوع إغلاق الملعب التدريبي لتورينو عقب أنباء عن تسجيل تسع حالات إصابة بالعدوى في صفوف النادي الإيطالي حتى أمس الأربعاء.

المصدر: SerieA_EN/twitter

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