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الكشف عن موعد مواجهتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

الرياضة

الكشف عن موعد مواجهتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
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أعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس عن مواعيد 7 جولات جديدة من عمر الدوري المصري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21.

وتم تحديد موعد مواجهتي قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، حيث تقام أولا المباراة المؤجلة من الجولة الـ4 في الـ18 من أبريل المقبل، ثم تقام مباراة الجولة الـ21 في الـ10 من مايو المقبل.

كما حدد الاتحاد المصري موعد استكمال منافسات كأس مصر وإقامة باقي مباريات دور الـ32 ودور الـ16، على النحو التالي:

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المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم

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