الكشف عن موعد مواجهتي القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري
أعلنت إدارة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الخميس عن مواعيد 7 جولات جديدة من عمر الدوري المصري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21.
وتم تحديد موعد مواجهتي قمة الدوري المصري بين الأهلي والزمالك، حيث تقام أولا المباراة المؤجلة من الجولة الـ4 في الـ18 من أبريل المقبل، ثم تقام مباراة الجولة الـ21 في الـ10 من مايو المقبل.
🔴 اعلان مواعيد 7 جولات للدوري.... ⬇️⬇️— EFA.eg (@EFA) February 25, 2021
اعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد 7 جولات جديدة ضمن مسابقة الدوري الممتاز بدءا من الجولة 15 حتى الجولة 21 على النحو التالي:#EFApic.twitter.com/O8uYYf4fpz
كما حدد الاتحاد المصري موعد استكمال منافسات كأس مصر وإقامة باقي مباريات دور الـ32 ودور الـ16، على النحو التالي:
🔴 مواعيد المباريات المؤجلة من دور ال 32 لكأس مصر.... ⬇️⬇️— EFA.eg (@EFA) February 25, 2021
حددت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد وملاعب المباريات المؤجلة من الدور 32 لبطولة كأس مصر على النحو التالي: #EFApic.twitter.com/1sQRGGPrpN
🔴 مواعيد دور ال 16 لكأس مصر.... ⬇️⬇️— EFA.eg (@EFA) February 25, 2021
أعلنت ادارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم مواعيد مباريات دور ال 16 لبطولة كأس مصر على النحو التالي:#EFApic.twitter.com/ey7ORx2MtO
المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم