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المركز الدولي لتاريخ كرة القدم يعلن عن أفضل حراس في العالم خلال 30 سنة

الرياضة

المركز الدولي لتاريخ كرة القدم يعلن عن أفضل حراس في العالم خلال 30 سنة
RT
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تم إدراج اسم حارس مرمى تسيسكا إيغور أكينفيف، ضمن قائمة أفضل 50 حارس مرمى في العالم منذ 30 عاما، وفقا لتصنيف المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم "IFFHS".

وجاء حارس نادي يوفنتوس، المخضرم جانلويجي بوفون في صدارة القائمة، كأفضل حارس مرمى (منذ عام 1987-2020).

واستخدم المركز الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم IFFHS نتائج تقييماته السنوية لحراس المرمى، من أجل انتقاء قائمة أفضل 50 حارس، وشملت حراس المرمى الذين كانوا ضمن أفضل 20 حارس مرمى في سنوات مختلفة.

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وحصل بوفون البالغ 43 عاما، والذي ما زال يلعب حتى الآن مع يوفنتوس على 357 نقطة، كما تضمنت المراكز الثلاثة الأولى حراس مرمى معتزلين، إذ حل وصيفا حارس مرمى ريال مدريد والمنتخب الإسباني السابق إيكر كاسياس (260 نقطة) والتشيكي بيتر تشيك (218)، الذي سبق له اللعب مع تشيلسي وأرسنال.

وشملت القائمة التي جمعها المركز IFFHS أيضا حارسين روسيين، فحل رينات داساييف حارس سبارتاك السابق في المركز 37 برصيد (57 نقطة).

وجاء حارس مرمى تسيسكا أكينفيف البالغ 34 عاما، (47 نقطة) في المركز 47.

وجاء ترتيب الحراس في المراكز الـ10 الأوائل كالتالي:

1. جانلويجي بوفون (إيطاليا) - 357 نقطة

2 - إيكر كاسياس (إسبانيا) - 260

3- بيتر تشيك (الجمهورية التشيكية) 218

4. إدوين فان دير سار (هولندا) - 201

5. مانويل نوير (ألمانيا) - 200

6- بيتر شميشيل (الدنمارك) 179

7- أوليفر كان (ألمانيا) 162

8- خوسيه لويس شيلافيرت (باراغواي) 146

9- والتر دزينجا (ايطاليا) 132

10- أندوني زوبيزاريتا (إسبانيا) 132 .

المصدر: iffhs.de

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