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توتنهام يجدد رباعيته في شباك فولفسبيرغ ويتأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي (فيديو)

الرياضة

توتنهام يجدد رباعيته في شباك فولفسبيرغ ويتأهل إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي (فيديو)
Reuters Hannah Mckay
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تأهل نادي توتنهام الإنجليزي إلى دور الـ16 من الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ" بعد تغلبه على ضيفه فولفسبيرغ النمساوي برباعية نظيفة ضمن إياب دور الـ32 من المسابقة.

وحملت رباعية "السبيرز" توقيع ديلي آلي والبرازيلي كارلوس فينيسيوس "هدفين" والويلزي غاريث بيل في الدقائق 10 و50 و73 و83.

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بفوز توتنهام بنتيجة 4-1، ليتأهل النادي الإنجليزي إلى الدور المقبل عن جدارة واستحقاق بمجموع المباراتين 8-1.

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المصدر: RT

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