منتخب "الفراعنة" يتوج بلقب أمم إفريقيا للشباب بكرة الطائرة للمرة الخامسة ويتأهل لكأس العالم 2021

توج المنتخب المصري بلقب بطولة أمم إفريقيا بكرة الطائرة دون 21 عاما، والتي استضافتها مصر بعد الفوز على نظيره المغربي بثلاثة أشواط نظيفة في المباراة الثالثة والأخيرة بالمنافسات.

وحسم المنتخب المصري الأشواط الثلاثة لصالحه بنتيجة 25-14 و25-19 و و25-20.

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وهذا التتويج هو الخامس للمنتخب المصري بلقب بطولة أمم إفريقيا للشباب في تاريخه، محققا العلامة الكاملة بالفوز على منتخبات الكونغو الديمقراطية والكاميرون والمغرب، وتأهل برفقة المنتخب الكاميروني صاحب المركز الثاني للمشاركة في كأس العالم للعبة المقررة إقامتها بتنظيم مشترك في بلغاريا وإيطاليا في سبتمبر من العام الجاري.

المصدر: صحيفة الأهرام المصرية