"اليويفا" يعزي أتلانتا الإيطالي بوفاة لاعبه قبل مواجهة ريال مدريد في دوري الأبطال

ذكر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أن فريقا ريال مدريد الإسباني ومضيفه أتلانتا الإيطالي سيقفان دقيقة صمت تكريما للاعب الإيفواري ويلي براسيانو تا بي الذي توفي أمس الثلاثاء.

ونشر "اليويفا" اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي في "تويتر" صورة للاعب أتلانتا الراحل، وأرفقها بالقول: "بالنيابة عن مجتمع كرة القدم الأوروبي، يشعر الجميع في الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بحزن عميق لوفاة لاعب أتلانتا ويلي تا بي. سيكون هناك دقيقة صمت لتكريم ويلي قبل مباراة الليلة في دوري أبطال أوروبا بين أتلانتا وريال مدريد".

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Atalanta player Willy Ta Bi.



There will be a minute’s silence to honour the midfielder ahead of tonight’s Champions League match between Atalanta and Real Madrid. pic.twitter.com/zDFhhhMrj1 — UEFA (@UEFA) February 24, 2021

وأعلن نادي أتلانتا الإيطالي أمس الثلاثاء وفاة لاعبه الإيفواري ويلي تا بي عن عمر 21 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

Partecipiamo con profonda commozione al dolore dei familiari per la prematura scomparsa di Willy Braciano Ta Bi. Campione d’Italia Primavera nel 2019, ha visto il suo sogno interrompersi troppo presto… Ciao Willy, riposa in pace. pic.twitter.com/YutGf9CwzC — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 23, 2021

إقرأ المزيد

وانضم تا بي إلى أتلانتا عام 2019 وساعد النادي على الفوز بلقب الدوري الإيطالي دون 19 عاما في نفس العام، قبل أن يصاب بسرطان الكبد ويبدأ رحلة العلاج من المرض الخبيث.

يذكر أن أتلانتا سيستضيف ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ".

المصدر: UEFA/twitter